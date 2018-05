Villingen-Schwenningen Dresden lockt mit Dampflokomotiven

Villingen-Schwenningen/Zittau/Dresden. Seither treffen sich die Hobbykollegen an den unterschiedlichsten Stellen in Deutschland, um eisenbahnrelevante Orte zu besichtigen und sich über ihre Leidenschaft auszutauschen. Dabei entstanden über die Jahre zahlreiche Freundschaften, die nicht nur anlässlich der Partnerschaftstreffen immer wieder aufgefrischt werden. Die unzähligen Gespräche, das Miteinander bei den Mahlzeiten und die geselligen Tagesausklänge vertiefen nicht nur auf der Hobbyebene den Prozess gelungener Partnerschaft seit 29 Jahren.

Bereits 2008 war Dresden Ziel des Treffens. So konnten sich die Besucher aus dem Schwarzwald auch ein Bild über die Entwicklung der Stadt in den vergangenen zehn Jahren verschaffen. Sie besichtigten die schweren Dampfloks im Maßstab 1:3, die seit 1930 die kleinen Züge durch den großen Garten in mitten der Dresdner Innenstadt ziehen. Dass der Betriebsablauf dieser Miniatur-Eisenbahn der echten Bahn bis ins Detail nachempfunden ist, gehört zu den Relikten aus Zeiten der DDR. 1953 sollten Kinder und Jugendliche für die Reichsbahn Interesse zeigen, denn diese benötigte dringend neues Personal. Bei der Pioniereisenbahn konnte dieses Ziel spielerisch und doch ernsthaft erreicht werden. Die Führung durch die Betriebsstätten sowie eine Fahrt auf dem 5,6 Kilometer langen Rundkurs war beste Einstimmung auf ein interessantes Wochenende.

Der Sonntag stand im Zeichen der beiden wichtigen Eisenbahn- und Verkehrsmuseen der Stadt. Gewaltige Dampflokomotiven beherbergt das Verkehrsmuseum Dresden Altstadt mit dem ehrwürdigen Lokschuppen, der nach der verheerenden Bombardierung im Februar 1945 fast völlig zerstört war. Glänzende Augen der Eisenbahnfreunde gab es angesichts der Vierzylindermaschine "Sachsenstolz" der Baureihe 19, die seit 1972 nicht mehr betriebsfähig auf eine Aufarbeitung wartet. Ein Muss war auch ein Abstecher ins Dresdener Verkehrsmuseum neben der Frauenkirche. In den ehemaligen königlichen Stallungen werden Kleinode der Eisenbahngeschichte gezeigt. Beeindruckend war eine riesige Modellbahn in der Baugröße Spur 0, auf der reichsbahntypische Züge ihre Runden drehen. Wer erinnert sich nicht noch an das verheerende Hochwasser der Weißeritz im Jahr 2002? Seinerzeit fielen 530 Millimeter Regen pro Quadratmeter binnen 36 Stunden in der Region um den Kurort Kipsdorf. Die Wassermassen rissen Brücken und Gleise sowie die Straßen im Weißeritztal weg. Mit staatlicher Hilfe wurde die schmalspurige Weißeritztalbahn wieder aufgebaut, und täglich fahren die Dampfzüge im Linienverkehr durch die herrliche Landschaft des mittleren Erzgebirges.