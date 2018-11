Villingen-Schwenningen Dreister Betrüger

Am Montag ist es in den Landkreisen Rottweil und Villingen-Schwenningen zu insgesamt fünf Vorfällen gekommen, bei denen sich ein Betrüger als Mitarbeiter der Volksbank ausgab und damit versuchte, sich die Bankkarten sowie die dazugehörigen Pin-Codes seiner potentiellen Opfer geben zu lassen. Als Grund sich die EC-Karten samt Pin der aufgesuchten Senioren aushändigen zu lassen, gab der dreiste Betrüger an, dass eine Überweisung nicht geklappt habe. Vier der Rentner wurden zum Glück misstrauisch und händigten dem Täter weder die EC-Karte noch die dazugehörige Pin-Nummer aus, sondern verwiesen den ungebetenen Gast des Hauses.

Eine 81-jährige Seniorin aus Schramberg glaubte dem Unbekannten zunächst und händigte ihre Karte mitsamt der Pin aus. Daraufhin wurde die 81-Jährige jedoch stutzig und teilte den Sachverhalt ihrer Bank mit, die die Karte umgehend sperrte. Der dreiste Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß und zirka 30 bis 40 Jahre alt. Er hatte dunkle, kurze Haare und einen Bart. In drei der Fälle trug der Mann eine Brille. Er war bekleidet mit einem graublauen Hemd und einer dunklen Jacke, sowie einer blauen Jeans. Sein Aussehen war gepflegt und er sprach mit hiesigem Dialekt. Ein Schaden ist in keinem der Fälle entstanden. Die Polizei rät, stets aufmerksam zu sein und vor allem die älteren Mitglieder der Familie und Freunde zu achten. Die Betrüger versuchen ihr Glück vorwiegend bei Rentnern und Senioren Weitere Informationen in der polizeilichen Präventionsbroschüre "Vorsicht Karten-Tricks". Diese ist bei den Polizeidienststellen erhältlich.