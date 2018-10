Villingen-Schwenningen Dreiste Betrüger sind im Internet unterwegs

Schwarzwald-Baar-Kreis. Dabei rufen sie als Mitarbeiter namhafter Firmen an. Es wird dann unter verschiedenen Vorwänden versucht Zugriff auf Konto- oder Persönliche Daten zu erlangen oder sogar den heimischen Computer der Betroffenen zu infiltrieren. Dabei werden Dienstleistungen im Internet angeboten (wie zum Beispiel die Reparatur eines vermeintlich defekten Computers oder die Entfernung von Virussoftware auf dem selbigen) und im Anschluss davon große Summen Geld als Bezahlung verlangt. So auch im vorliegenden Fall, in dem Betrüger telefonisch vorgaben, Supportmitarbeiter einer bekannten Firma zu sein und Schadsoftware vom Computer entfernen zu wollen. Unter diesem Vorwand gelang es den Tätern letztlich mehr als 1500 Euro von einem gutgläubigen Mann zu ergaunern. Daher warnt die Polizei Man sollte immer misstrauisch sein, wenn fremde Leute sie wegen vermeintlicher Probleme an ihrem Computer anrufen, von denen man selbst nichts weiß, beziehungsweise wegen denen man niemanden beauftragt haben. Auf keinen Fall sollten Tan-Nummern für das Online-Banking an Dritte weitergegeben und keine Software auf dem Computer installiert werden, die man nicht kennt. Persönlichen Daten sollten nicht an fremde Anrufer heraus gegeben werden. Wenn man sich unsicher fühlt, sollte man das Gespräch beenden.