Villingen-Schwenningen Dreiste Abzocke zielt unter die Gürtelinie

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Sie sei beim Konsumieren pornogafischer Seiten im Netz zusagen "erwischt" und darüber hinaus bei sexuellen Handlungen gefilmt worden, so der Inhalt der Mail. Wenn sie vermeiden wolle, dass das Video ihren Verwandten. Freunden oder Kontakten in sozialen Medien zugespielt werde, dann solle sie unverzüglich 500 Euro an eine Bitcoin-Adresse überweisen.

Die Königsfelderin überwies das Geld nicht. Stattdessen ging sie zur Polizei. Doch Michael Aschenbrenner, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, der von einer "neuen Abzockmasche" spricht, schätzt, dass es eine Dunkelziffer von Personen gibt, die so erpresst werden sollten und dann zahlten. Sie sollten jetzt noch unbedingt zur Polizei gehen, rät der Polizeisprecher.

Seit 22. April sind laut Mitteilung des Präsidiums im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Tuttlingen, aber auch im gesamten Land E-Mails mit dieser neuen Erpressermasche bekannt geworden. Die unbekannten Täter teilen den Empfängern darin mit, dass sie deren Computer gehackt und einen Trojaner installiert haben. Die Absender behaupten, die Angeschriebenen beim Besuch von Webseiten mit pornografischen Inhalten "und damit verbundenen autosexuellen Handlungen" gefilmt zu haben. Sie fordern die Adressaten auf, 500 Euro an eine angegebene Bitcoin-Adresse zu transferieren, ansonsten drohen sie, die angeblich gedrehten Videos zu veröffentlichen. Derartige Erpresser-E-Mails gingen auch bei Empfängern ein, deren Computer gar nicht über eine eingebaute Kamera verfügen.