Villingen-Schwenningen Dreiköpfige Familie bei Unfall verletzt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte gegen 17.30 Uhr aus, als es im Bereich der Auf- und Abfahrt zur B 33 bei Mönchweiler zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein Audi, besetzt mit einer dreiköpfigen Familie, von der B33 abgefahren, um auf die Landstraße zwischen Villingen und Mönchweiler einzubiegen. Hierbei übersah die Audi-Fahrerin einen Seat, der in Richtung Mönchweiler unterwegs war. An der Kreuzung kam es zu einem heftigen Zusammenstoß, wobei der Audi in den Straßengraben geschleudert wurde.