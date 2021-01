Villingen-Schwenningen Corona: drei weitere Todesopfer

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Freitag 67 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Landesgesundheitsamt sind am Schwarzwald-Baar-Klinikum derzeit vier Intensivbetten frei, 20 Covid-19-Fälle seien in intensivmedizinischer Behandlung, vier davon müssten invasiv beatmet werden (Stand: Freitag, 15.30 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz in der Region liegt laut Landesgesundheitsamt aktuell bei 126,6 (Stand: Freitag, 16 Uhr).

Die 45 neuen Fälle verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden im Landkreis: Bad Dürrheim (2), Blumberg (1), Brigachtal (3), Donaueschingen (3), Mönchweiler (1), Niedereschach (2), St. Georgen (4), Tuningen (1), Unterkirnach (-2 nach statistischer Korrektur) und Villingen-Schwenningen (30).