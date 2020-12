Villingen-Schwenningen Drei weitere Todesfälle zu beklagen

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). Im Schwarzwald-Baar-Kreis muss man sich auf eine schärfere Gangart in der Corona-Krise einstellen – auch wenn die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Region zuletzt nur moderat gestiegen ist: Registriert wurden demnach bislang 2697 Fälle (+22 zum Vortag), in 1946 Fällen gelten die Infizierten zwischenzeitlich als wieder gesund (+55). Die Zahl der Todesfälle stieg indes erneut – bislang sind demnach 57 Todesfälle (+3) zu beklagen. Die Betroffenen sind jeweils mit oder an dem Virus gestorben. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 694 Personen (-36).