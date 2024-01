Villingen-Schwenningen: Drei Tote im Schwarzwald werden obduziert

1 Ein Mitarbeiter der Spurensicherung am Tatort in Villingen-Schwenningen Foto: dpa/Marc Eich

Ein junger Mann findet in Villingen-Schwenningen Mutter, Vater und Bruder tot im Haus. Mit Stichverletzungen. Was ist geschehen? Die Polizei hat eine Vermutung, die Obduktion soll Aufschluss bringen.









Nach dem Fund eines toten Mannes und dessen Eltern in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald soll eine Obduktion mehr Erkenntnisse liefern. Die Untersuchung der drei Leichen, die den Angaben zufolge alle Stichverletzungen aufweisen, sei für Montag geplant, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein 27-Jähriger hatte am Freitag die Eltern und seinen Bruder tot im Elternhaus gefunden.