Villingen-Schwenningen Drei rockige Bands bestreiten Finale

Villingen-Schwenningen. Außerdem wird am Ende der Veranstaltung der Gewinner des K3-Cosmic-Music Award bekannt gegeben.

Los geht’s wie schon in der Vorrunde um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Dann müssen die Bands ihr Können unter Beweis stellen. Und das lohnt sich: Die Gewinnerband darf auf dem angesagten Mini-Rock-Festival in Horb spielen. Die Zweitplatzierten erhalten einen Gigslot beim nächstjährigen Easter-Cross- Festival in Oberndorf, und der Dritte bekommt eine Auftrittsmöglichkeit beim Feschtival (Ex 48er) in Herrenberg.

Alle drei Bands haben in der Vorrunde gezeigt, was sie drauf haben, und sind deswegen ins Finale gekommen. "Back in Steoreo" aus Offenburg machen Pop-Rock. Die drei jungen Männer, Max Erb an der Gitarre und am Gesang, Jona Fichtmüller am Bass und Robin Gerstle am Schlagzeug, liefern harte Riffs, groovende Beats und eingängige Melodiepassagen gepaart mit virtuosen Überraschungen. Individuell hat jeder der Jungs schon viele Auftritte auf kleinen oder großen Bühnen und im Radio gespielt. "Back In Stereo" wurde Mitte 2017 gegründet. Der Traum vom eigenen Album verbindet und motiviert die Musiker aus dem Freiburger und Offenburger Raum. "Knives in a Gunfight" aus Freiburg haben sich der Musikrichtung Alternative verschrieben. Die vier jungen Männer, Jörg Eiwendt an der Gitarre und am Gesang, Jan-Hendrik Lang an Leadgitarre, Moritz Goldbach am Schlagzeug und Jens Heuserer am Bass, spielen schnelle Riffs und laute und eingängige Songs. Zu ihren Einflüssen zählen Bands wie Pearl Jam und die Foo Fighters.