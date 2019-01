Villingen-Schwenningen Drei neue Narrenrichter

Die OB-Verhaftung hat in der Schwenninger Fastnacht eine lange Geschichte. Sie feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen im altehrwürdigen Rathaus am Marktplatz. 1969 führte der damalige Zunftmeister Willi Maier diesen närrischen Brauch ein – geradezu beherzt zwang er den nicht auf Fastnacht getrimmten Oberbürgermeister Gerhard Gebauer zum Mitmachen, stürmte während der Schlüsselübergabe am Schmotzigen den Ratssaal, in dem der Technische Ausschuss tagte und "verordnete" kurzerhand Fastnacht. Fortan wurde am Fastnachtsfreitag der Oberbürgermeister verhaftet.