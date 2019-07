Villingen-Schwenningen Drei Menschen bei Unfall auf B 33 verletzt

Villingen-Schwenningen - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Pritschenwagens und einer Mercedes-Limousine wurden am Montagabend auf der Bundesstraße 33 bei Villingen nach Angaben der Polizei drei Personen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich in etwa auf Höhe des Landratsamtes. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen mitteilte, seien die Personen trotz des heftigen Aufpralls glücklicherweise nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt gewesen.