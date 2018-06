Villingen-Schwenningen Drei Leichtverletzte bei Unfall

Eine Frau war laut Polizeiangaben mit ihrem Fahrzeug gegen 16.45 Uhr bei der Auffahrt Flugplatz ungebremst auf die B 27 in Fahrtrichtung Messe aufgefahren. Eine von Rottweil her kommende Frau, die auch ihr Kind in ihrem Fahrzeug dabei hatte, musste der Frau ausweichen und ist in der Folge mit zwei Fahrzeugen kollidiert, die auf der Gegenfahrbahn unterwegs waren. Die Unfallverursacherin wie auch die Mutter und das Kind zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die B 27 musste anschließend für etwa zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

Gegen die Unfallverursacherin, die sich mit dem Vorfahrtsverstoß einer Ordnungswidrigkeit schuldig gemacht hat, wird nun voraussichtlich zudem ein Strafantrag gestellt.