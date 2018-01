Villingen-Schwenningen Drei Baustellen sollen fertig werden

4. Gartenschule Die Gartenschulerweiterung im ehemaligen Feuerwehrhaus an der Bildackerstraße nimmt seit der zweiten Jahreshälfte 2017 Fahrt auf. Die Rohbauarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren, bis etwa Ende März soll die Hauptarbeit erledigt sein, dann geht es an die Fassade und an den Turm. Über den Winter ausgeschrieben sind die Technikgewerke und der Innenausbau. Auch wenn die Sanierung des Feuerwehrhauses Priorität hat, soll 2018 zudem die längst fällige und zurückgestellte Sanierung der Gartenschulfassade in der Gartenstraße in Angriff genommen werden. Hierfür belaufen sich die Kosten auf 300 000 Euro, die Gesamtmaßnahme beträgt 3,94 Millionen Euro. Der sanierte Bau soll bereits im Herbst 2018 für die Schüler freigegeben werden.

5. Gymnasium am Deutenberg Nachdem der Neubau im Sommer 2017 fertiggestellt werden konnte, wird derzeit das denkmalgeschützte Hauptgebäude des Gymnasiums am Deutenberg generalsaniert. Wenn die Beton- und Schadstoffsanierung abgeschlossen ist, kommt in diesem Jahr die Fenster- und Dachsanierung an die Reihe. Die Arbeiten erfolgen in enger Absprache mit dem Denkmalamt. So soll der 1965 entstandene Bau des bekannten Architekten Günter Behnisch seinen schlichten und funktionellen Charakter beibehalten. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme liegen bei 25,8 Millionen Euro, rund zwei Millionen fallen davon auf die Miete der Container ab, in die die Schüler zu Schuljahresbeginn für die zweijährige Sanierungsphase gezogen sind. Zum Schuljahr 2019/20 soll das Hauptgebäude fertiggestellt sein.

6. Straßenbau am Klinikum Parallel zum Abriss des ehemaligen Klinikums – das Areal gehört der Braun Stadtentwicklung VS GmbH – ist im vergangenen Sommer der Straßen- und Kanalbau an der Röntgenstraße angelaufen, für den die Stadt zuständig ist. Zwischen Röntgen- und Schramberger Straße entsteht ab Sommer 2018 das neue Wohngebiet Eschelen mit acht Wohnquartieren und einer Quartiersmitte mit Supermarkt.

Wenn der obere Teil der Röntgenstraße fertigsaniert ist, wird die Verkehrsführung geändert und leitet die Autofahrer über einen neuen Kreisverkehr durchs Baugebiet. Eine Durchfahrt zwischen Röntgen- und Schramberger Straße soll schließlich möglich sein. 7. Alter Schlachthof Es hatte sich im Laufe des vergangenen Jahres bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Der ehemalige Schlachthof zwischen Burg- und Lupfenstraße wechselt den Besitzer. Die Schwenninger Firma Stahlbau Haller kauft das 9100 Quadratmeter große Gelände und will dort ihren Betrieb erweitern. Seit 17 Jahren schon versuchte die Stadt als Eigentümerin, das Gelände zu veräußern. Das Vorhaben geriet immer wieder ins Stocken, weil bereits für Abriss, Entsorgung der Altlasten sowie Sanierung des Geländes ein siebenstelliger Betrag investiert werden müsste. Die derzeitigen Pläne für den Schlachthof sehen aber eine Arbeitsteilung vor: Stahlbau Haller wird den Abbruch der Gebäude übernehmen, die Stadt hingegen ist für die Altlastenentsorgung verantwortlich. Ein genauer Zeit- und Kostenplan liegt aber noch nicht vor.