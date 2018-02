Villingen-Schwenningen Dramatische Rede in fünf Minuten

Als Teil seiner eigenen Veränderung stelle er bei sich selbst die Fähigkeit fest, Freude am Erfolg anderer zu empfinden, sagt er. Marc-Dino Krause ist von Haus aus Bankkaufmann und stammt aus Bremen. Schon ein Jahr nach Beendigung seiner eigenen Ausbildung 1995 legte er den Ausbilderschein ab und widmete sich nebenbei auch den Azubis, denn: "Ich wurde schon damals immer um Rat gefragt".

Als 25-Jähriger wurde er bereits mit Führungsaufgaben betraut. Das Arbeiten im Team und die Beratung rund um das Thema Finanzen, das lag ihm. 2005 zog er der Liebe wegen in den Schwarzwald und fand bei einem hiesigen Kreditinstitut eine neue berufliche Herausforderung. Nach der Leitung von Bankfilialen in Schwenningen, Bad Dürrheim und Villingen ist Krause heute in Donaueschingen als Bankberater in Teilzeit tätig. Im Rahmen seines Lehrauftrages an der Frankfurter "School of Finance ans Management" unterstützt er bis heute junge Bankkaufleute auf ihrem Karriereweg.

Seit 2010 lebt er mit seiner Frau im Wohngebiet Welvert. Der frühe Tod seiner Mutter 2014 machte ihn nachdenklich und er stellte sich die Frage, was ihm im Leben am Wichtigsten sei. Seine Antwort: mit und für Menschen zu arbeiten. Allein in Bankgeschäften zu beraten, das reichte ihm nicht mehr. Er reduzierte seine Arbeitszeit als Banker, bildete sich fort und fand als professioneller Businesstrainer eine neue Herausforderung. Für einen großen deutschen Fernsehsender reiste er für mehrere Trainingsveranstaltungen quer durch die Republik. Inzwischen arbeitet Marc-Dino Krause hauptsächlich in seinem neuen Beruf und ist bundesweit als Keynote-Speaker (Grundsatzreferent) unterwegs, coacht Mandaten, bietet Workshops und Seminare an. Ehrenamtlich unterstützt er mit seinen Kenntnissen soziale Projekte, aktuell ein Start-up in Hamburg, das es sich nach der Wahl Trumps zur Aufgabe gemacht hat, in Schulen zu gehen und aufzuklären, mit dem Ziel "Save Democracy", rettet die Demokratie.

Familie und Gesundheit kommen nicht zu kurz

Marc-Dino Krause denkt bei seiner Arbeit oft an seinen Großvater. "Mehr tun als man tun muss" war dessen Devise, die er sich bis heute selbst zu Herzen nehme und an seine Mandanten weitergebe, ohne dabei jedoch die "Work-Life-Balance" zu verlieren. Familie und Gesundheit dürfen nicht zu kurz kommen.

Seinen Ausgleich findet der Vater eines Sohnes und Werder-Bremen-Fan beim Sport und beim Malen. Das Bild über dem Wohnzimmersofa hat er selbst gemalt. "Denkwürdig" sei es für ihn. "Memorabile", denkwürdig, hat er auch sein neues Unternehmen genannt, denn genauso will er als Coach und Trainer in Erinnerung bleiben.