Villingen-Schwenningen Doppelstädter streben im TV nach der Million

Villingen-Schwenningen (cos). Im Zocker-Spezial von "Wer wird Millionär" bei RTL landeten gleich zwei Kandidaten in der engeren Auswahl, die Bezug zu Villingen-Schwenningen haben: Ingo Scholz aus Hüfingen und Michaela Barisic. Scholz, der es am Ende auf eine Viertelmillion Euro schaffte, erzählte von seiner Herkunft aus Villingen-Schwenningen – kein Wunder also, dass er die Frage nach dem zwölfeckigen Tipp-Kick-Ball aus dem Effeff beantworten konnte. Michaela Barisic aus VS, die in ihrem Leben schon über ein Dutzend Mal umgezogen sei, schaffte es direkt im Anschluss auf den Stuhl – für sie geht das Zocker-Spezial indes noch weiter, denn bei Sendungsschluss war Michaela Barisic noch im Rennen und lag gerade bei 125 000 Euro. Der Turnverein Villingen und hier vor allem die Volleyballerinnen der vierten Mannschaft, deren Coach sie ist, dürften am Freitag besonders mitfiebern.