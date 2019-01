VS hat abgestimmt: Das neue Jugendmusikfestival in der Doppelstadt heißt VStival. Villingen-Schwenningen. Am 3. bis 5. Oktober wird die Doppelstadt in der Neckarhalle unter dem Namen VStival zu Rock, Pop und Hip Hop feiern. Das entschieden nun mehrere Facebook-Nutzer, die zur Abstimmung vom Amt für Kultur VS aufgerufen wurden. Seit dem 11. Januar konnten Namensvorschläge für das Musikfestival in die Kommentare geschrieben werden. Bis zum 16. Januar gingen mehr als 70 Ideen ein, aus denen die Festival-Arbeitsgruppe sieben ausgewählt hatte: "VStival", "Ab in den Süden", Neckarfestival", " Neckar Beats", Neckar Flow, "Jetzt – das Festival" und "Neckar Jam". Bis Sonntag konnten die Nutzer schließlich ihrem Lieblingsnamen ein "Gefällt mir" schenken. Mit 139 Stimmen liegt VStival mit einem deutlichen Vorsprung auf Platz eins, gefolgt von "Neckar Beats" mit 26 Likes.