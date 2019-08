Villingen-Schwenningen Doppelstadt will "Superblitzer" kaufen

Die Anlage, die mancherorts aufgrund der ausgefeilten Technik auch den Namen "Superblitzer" trägt, war von der Verwaltung gemietet und über mehrere Wochen ausgiebig getestet worden. "Mittlerweile haben wir sie wieder zurückgegeben", berichtet Brunner. Sie betont in diesem Zusammenhang jedoch, dass das Thema der Anschaffung im September in den Gemeinderat kommen wird. Und: "Die Verwaltung schlägt den Kauf vor, weil die Anlage als sinnvoll erachtet wird."

So habe man seit der ersten Nutzung Mitte Mai zahlreiche Verstöße feststellen können. Wie viele Temposünder erwischt wurden, dazu will man sich bei der Stadtverwaltung noch nicht äußern. Einen Anhaltspunkt liefert jedoch die Auswertung des baugleichen Anhängers des Landkreises. Dieser hatte zwischen 1. April und Mitte Juni 6533 teils drastische Vergehen feststellen können und blitzte quasi jede Viertelstunde. Die Kosten in Höhe von 165.000 Euro dürften sich also recht schnell amortisieren.

Zudem würden laut Brunner die zahlreichen Vorteile des Blitzeranhängers für den Kauf sprechen. Denn der Anhänger kann über mehrere Tage (und Nächte) an der selben Stelle blitzen, ohne dass ein Personaleinsatz erforderlich ist. Die teilstationäre Anlage könne darüber hinaus dank Anhängerkupplung leicht transportiert und entsprechend platziert werden.