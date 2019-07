Villingen-Schwenningen Doppelstadt will Klimanotstand ausrufen

Hinter den Kulissen befassen sich die Gemeinderatsfraktionen gerade mit dem Vorstoß der Grünen-Fraktion des Gemeinderates in Villingen-Schwenningen. Bereits im Mai, kurz nach den Kommunalwahlen, trafen sich die damals künftigen Grünen-Kommunalpolitiker auf der Möglingshöhe und formulierten ihr Ziel: VS soll dem Beispiel anderer Städte, etwa Konstanz, folgen und ebenfalls den Klimanotstand beschließen.

Seit einer Woche sind sie nun in Amt und Würden und wollen als zweitstärkste Kraft im doppelstädtischen Gemeinderat Fakten schaffen. Doch das Aurufen des Klimanotstandes soll kein Alleingang werden. Die Grünen wollen, so Fraktionssprecher Joachim von Mirbach im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, "bereits im Vorfeld möglichst viele Kollegen mit einbeziehen". Bereits in der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch, 24. Juli, wollen die Grünen ihren Antrag stellen, erklärt von Mirbach. Entsprechende Vorarbeit wurde schon geleistet. Sowohl innerhalb der Fraktion als auch mit interessierten Mitgliedern hat die Fraktion bereits über ihre Klimanotstands-Idee diskutiert. Zudem ging ein Anschreiben an Oberbürgermeister Jürgen Roth und haben die Grünen bereits eine entsprechende Resolution formuliert. " Dabei geht es zunächst um Grundsätzliches", so von Mirbach, der ebenso wie seine Mitstreiter bereits im Gespräch mit den anderen Gemeinderatsfraktionen ist. Ins Detail gehen möchte von Mirbach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Er will den anderen Stadträten "die Möglichkeit geben, sich an dem Antrag zu beteiligen", erläutert er sein vorsichtiges Vorgehen.

Doch klar ist angesichts der Beispiele anderer Städte: Hier ist auch Vorsicht geboten, will man mit dem Thema verantwortungsbewusst und behutsam umgehen und tatsächlich etwas erreichen. Denn mit einem bloßen Lippenbekenntnis soll es auch beim Klimanotstand in VS nicht getan sein.