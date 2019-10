Villingen-Schwenningen Doppelstadt will das freie WLAN

Eine klassische Win-Win-Situation also für alle? Im Rathaus ist man davon überzeugt und sieht in einem solchen Angebot sogar "eine deutliche Attraktivitätssteigerung der Innenstädte" für die Bürger. Bestätigt fühlt man sich zudem in der stetig steigenden Nutzung mobiler, internetfähiger Endgeräte und dem wachsenden Bedarf an verfügbarem Datenvolumen.

Auch ein Meilenstein auf dem Weg zur gewünschten smart City Villingen-Schwenningen könnte das Freie WLAN sein. Vor allem im Stadtmarketing hegt man derzeit verschiedene Überlegungen von virtuellen Stolper­steinen über historische Stadtrundgänge per Augmented Reality App, die Einbindung der Angebote der Geschäfte in Smart City Anwendungen wie E-Walls, die Stadt-App oder auch die geplante Augmented Reality App beispielsweise. Der Weg zur Smart City und dem WLAN soll gleichermaßen von einem gesäumt sein: intelligenten Straßenleuchten, denn in den Laternen soll sie stecken, die Infrastruktur für diese Entwicklungen.

Zweckverband statt SVS

Das indes ist nicht neu, sondern schon fast ein alter Hut in VS. 2018 wurde der Beschluss gefasst. Mit den Stadtwerken, der SVS, wollte man gemeinsame Sache machen. Doch beim Wollen ist es bislang geblieben, denn: Es gibt eine rechtliche Neubewertung, wonach der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar (ZVBB) eigentlich bei der Anbindung der Leuchten mit Breitband hätte einbezogen werden sollen. Dass das bislang nicht geschah, stuft man "zumindest als rechtlich problematisch" ein. Und so will man im nächsten Anlauf alles anders machen und auch die übrigen Mankos – eine fehlende Vereinbarung zwischen Stadt und SVS als Grundlage für die Umsetzung sowie ein technisch aktuelleres Kundenmodell mit den heutigen Standards in Sachen Bandbreite und Mobilfunk – wieder wett machen.

Die Beschlüsse vom Juni 2018 sollen nun revidiert werden – der Aufsichtsrat der SVS hat das, quasi in vorauseilendem Gehorsam, schon gemacht. Stattdessen soll nun die Umrüstung der Masten durch den Pächter des Zwecksverbands, die Firma Stiegeler, erfolgen. Die Firma Stiegeler IT soll als Pächter des Netzes zudem mit der Einrichtung und dem Betrieb eines leistungsfähigen öffentlichen WLAN-Netzes für die Gesamtstadt Villingen-Schwenningen beauftragt werden. Kostenpunkt: Ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 50.000 Euro an die SVS sowie 30 000 Euro für die Umrüstung weiterer Straßenlaternenmasten zur Erweiterung des öffentlichen WLAN-Netzes im gesamten Stadtgebiet.

Der Technische Ausschuss der Stadt berät darüber am Dienstag, 8. Oktober, der Gemeinderat beschließt voraussichtlich über das WLAN am 16. Oktober.