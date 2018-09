Villingen-Schwenningen. Die öffentliche Bewerbervorstellung der Stadt findet am Donnerstag, 27. September, 19 Uhr, in der Sporthalle der Hochschule für PolSturmbühlstraßeizei Baden-Württemberg, 250, Schwenningen, statt. Einlass ist um 18 Uhr. 1200 Personen finden in der Turnhalle Platz. Die Veranstaltung wird im Internet unter www.villingen-schwenningen.de übertragen.