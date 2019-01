Villingen-Schwenningen Dirigentin lobt das gute Miteinander im Musikverein

Derzeit besitzt der Musikverein Weilersbach 188 Mitglieder, davon 63 Aktive. Schriftwartin Julia Neininger berichtete von 18 Auftritten. Highlights waren der Besuch des Barock-Weihnachtsmarktes in Ludwigsburg mit einem Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt, Umzüge beim Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen der Stadtkapelle Furtwangen, beim Jubiläum der 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pfaffenweiler und die Teilnahme beim Umzug des Kreiserntedankfestes in Weiler. In bester Erinnerung seien das gut besuchte Jahreskonzert mit sehr guter Stückauswahl sowie der Vereinsausflug nach Sasbachwalden.

Die Probenstatistik, geführt von Heidi Koprek als stellvertretender Vorsitzenden, ergab einen durchschnittlichen Probenbesuch von 75,3 Prozent. Dies sei ein gutes Ergebnis. Acht Musiker erzielten Probenbesuch über 90 Prozent und bekamen ein Präsent.

Dirigentin Lisa Zipfl, die nicht ganz überraschend allen Proben beiwohnte, lobte das Orchester für die großen Fortschritte, die jeder einzelne 2018 erzielen konnte. Sie zeigte sich zufrieden mit dem Probenbesuch und der Tatsache, dass bei jeder Probe eine spielfähige Besetzung vor Ort war. Sie schätze die Flexibilität der Mitglieder, da sie aufgrund ihres Studiums gelegentlich Proben verschieben muss. Das Jahreskonzert 2018 sei "sensationell" gewesen, das kommende Konzert soll in zwei Teile gegliedert werden. Sie zeigte sich angetan, wie gut das Miteinander im Orchester trotz der immensen Alterspanne der Mitspielenden funktioniert. "Deshalb macht mir die Arbeit hier in Weilersbach so großen Spaß."