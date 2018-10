Villingen-Schwenningen Dinner wird zum Fiasko

VS-Villingen. Peter und seine Kumpel haben ein perfides Hobby: Regelmäßig laden sie zum gemeinsamen Abendessen ausgewählte „Spinner“ ein, um sich über deren Tollpatschigkeit und Gesellschaftsunfähigkeit lustig zu machen. Diesmal hat Peter einen perfekten "Supertrottel-Kandidaten" ausfindig gemacht, den er seinen Freunden unbedingt vorführen will. Doch an diesem Abend kommt alles anders als gedacht.

Die Theaterkomödie basiert auf dem gleichnamigen französischen Filmerfolg von 1998, der sechsfach für den Filmpreis César nominiert wurde und über den mehr als acht Millionen Kinobesucher Tränen lachten. 2010 wurde der Streifen von Hollywood mit Paul Rudd und Steve Carell neu verfilmt.

Auf der Bühne brilliert nun Comedian Tom Gerhardt als "Nervensäge" Matthias Brommes. Just in dem Moment, als er an Peters Tür klingelt, erleidet dieser einen Hexenschuss. Sein gutmütiger Gast beschließt augenblicklich, ihm zu helfen. Doch dadurch wird alles nur noch schlimmer: Im Laufe des Abends wird Peter nicht nur von seiner Frau verlassen, sondern auch von seiner Geliebten. Und zu allem Überfluss deckt Matthias herbeigerufener Bekannter, ein Finanzprüfer, auch noch die so gut verborgene Steuerhinterziehung auf.