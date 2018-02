Villingen-Schwenningen Digitalisierung im Wunderland

Für ihn als Unternehmer sei es unverständlich, dass es in weit weniger entwickelten Ländern, beispielsweise Rumänen, praktisch überall ein leistungsfähiges Netz gebe, dafür die Häuser dort marode seien. Die neue Bundesregierung werde sich an den Aussagen des Koalitionsvertrages messen lassen müssen. "Das Glasfasernetz ist die Umgehungsstraße des 21. Jahrhunderts. "Die Digitalisierung ist auch für uns im Europa-Park ein Wachstumsfeld", schilderte Mack. Die Achterbahn zum Beispiel werde digital, mit einer sogenannten VR-Brille "rauschen Sie auf der ›echten‹ Achterbahn durch eine virtuelle Welt, die wir genau wie unsere Achterbahnen selbst herstellen. Die Digitalisierung ist also eine tatsächliche Chance, Neues zu entwickeln." Man denke schon an übermorgen, beispielsweise an die Anreise zum Park, "wenn autonomes Fahren Alltag sein wird, " und stelle sich die Frage, "was Menschen mit der Zeit im Auto machen, wenn sie nicht selbst lenken". Zum Glasfaserausbau zähle die massive Investition in die Bildung. Mack spricht sich für den frühen Französisch-Unterricht an den Schulen aus. Außerdem müsse die Meister- und Technikerausbildung attraktiver werden.