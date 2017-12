Villingen-Schwenningen Digitales Lernen

Rombach hatte in einem Brief an Ministerin Eisenmann die Bewerbung des Landkreises für ein "Modellprojekt zur Digitalisierung von Schule und Unterricht" unterstützt. Ein umfangreiches Digitalisierungskonzept hat der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen, dem Zweckverband Breitbandversorgung, der Firma imsimity aus St. Georgen, dem Kreismedienzentrum und den Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis erarbeitet. Vier Schwerpunkte werden ausgemacht: Verwendung digitaler Medien in Unterricht und Schulverwaltung, Unterrichtsmodule im Bereich Virtual Reality und 3D, Vernetzung mit Glasfaserkabeln und WLAN an den Schulen sowie die Nutzung von Cloud-Diensten und digitaler Lernplattformen. Rombach wertet die Antwort der Ministerin positiv. "Nun geht es um die Umsetzung", erklärt der Landtagsabgeordnete. Eine digitale Bildungsplattform soll ab Frühjahr zur Erprobung allen Schulen im Land zur Verfügung stehen, also auch den Schulen im Kreis. Eine Weiterentwicklung der Lernfabrik 4.0 wird im Rahmen des Staatshaushaltsplanes dem Landtag vorgeschlagen.

Darüber hinaus plant das Kultusministerium "ein spezielles Leuchtturmprojekt zur virtuellen Realität im Unterricht". "Mit der Digitalisierung von Schule und Unterricht machen wir unsere Schüler fit für den digitalen Wandel", so Rombach.