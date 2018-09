Villingen-Schwenningen Digitale Demokratie: www.kandidatomat.de

Villingen-Schwenningen. Schon der Kick-Off der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg, die das Online-Programm gemeinsam mit der Uni Freiburg und dem Schwarzwälder Boten nach Villingen-Schwenningen bringt, war gelebte Demokratie: Schüler der David-Würth-Schule diskutierten lebhaft mit den fünf anwesenden OB-Kandidaten, klickten sich durch die 27 Thesen des Kandidat-O-Mats, fragten nach den Hintergründen für diese und jene Entscheidung und überlegten, welche Position sie selbst dazu einnehmen.

Der Auftakt für den Kandidat-O-Mat war gleichzeitig eine Premiere in diesem Wahlkampf, in dem die Erstwähler bislang kaum Berücksichtigung gefunden haben – obgleich erstmals bei einer OB-Wahl in der Doppelstadt dieses Mal auch schon 16-Jährige zur Wahlurne schreiten dürfen. Hier nun mussten sich die Kandidaten auf Jugendliche einstellen, sie hörten ihre Bedürfnisse und boten jeweils ihre Lösungen an. Schulleiterin Michaela Grade freute sich: Viele sonst eher "unpolitische" Jugendliche ihrer Schule stiegen am Freitagvormittag plötzlich voller Eifer in die Diskussion mit den OB-Bewerbern ein und klickten sich durch den Thesenkatalog des Kandidat-O-Mats.

Clara Berger und Lars Konheiser von der Landeszentrale für politische Bildung (lpb) räumten den OB-Kandidaten eingangs auch die Möglichkeit ein, sich kurz und knapp den Jugendlichen vorzustellen. Und diese nutzten die Gelegenheit gerne. So bekannte Gaetano Cristilli: "Ich bin ehrlich" und dass ihm die Belange der Jugend "sehr am Herzen" lägen. Marina Kloiber-Jung versuchte es auf Augenhöhe: "Ich bin jung und weiß, was die Jugend bewegt". Für Fridi Miller gab es "keine Probleme, nur Lösungen". Der 38-jährige Jörg Röber brachte "Herz und Leidenschaft" mit und findet es "nicht ganz verkehrt", dass er noch nicht zum alten Eisen zählt. Und Jürgen Roth verwies auf vorhandene Erfahrung auch in der Einbindung von Jugendlichen.