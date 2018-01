Villingen-Schwenningen Diesmal gibt es keine Täuflinge

Angeführt wurde der fröhliche Umzug vom Narrenstüble im alten Kindergarten durch den Ort zum Brunnen gegenüber der Festhalle wie immer von der Musikkapelle Tannheim, gefolgt von den närrischen Abteilungen der Osemali-Zunft. In ihrer Mitte die neuen Jünger, die den närrischen Geist in der Sänfte durch den Ort zum Narrenbrunnen trugen.

Doch einiges war von Anfang an anders. Eine riesige Narrenschar, wie eigentlich immer, dafür viel weniger Zaungäste, die dem Spektakulum beiwohnen wollten und, wie es sich herausstellte, es waren keine Täuflinge, die den närrischen Gesellen in der Sänfte zu seinem angestammten Platz trugen. So etwas habe es zuletzt 1999 gegeben, hat Zeremonien­meisterin Kerstin Neugart in den Akten nachgeschlagen.

Und auf die Schnelle ließ sich auch am Straßenrand niemand finden, obwohl eine Ganzkörpertaufe ob des abgestellten und zugenagelten Dorfbrunnens nicht zu befürchten war. Am knappen Narrensamen könne es eigentlich nicht liegen, war sich Narrenvater Jörg Hennig in seinem Grußwort ganz sicher. Er erinnerte an die riesigen Menschenscharen, die beim Jubiläum anwesend waren, an die tolle Gemeinschaft im Ort, die gezeigt habe, zu welchen Leistungen die Tannheimer fähig sind.