Villingen-Schwenningen Dieses Soloprogramm bringt viele Protagonisten auf die Bühne

Das Ausscheiden von Kindern aus dem Haus konfrontiert Eltern auch mit dem eigenen Altern. Übel ist dabei, wenn eine ehrliche Freundin wie Roswitha der Bühnenfigur erläutert, dass es ein Trugschluss sei, seit bereits zehn Jahren 45 Jahre alt zu sein.

Wie es wohl wäre, wenn der Sohn zum Geburtstag mal wieder auftaucht und Blumen mitbringt, testete Bongers mit einem Zuschauer, den sie hierzu auf die Bühne bat. Dies natürlich ganz freiwillig mit der Feststellung: "Sie sehen so unfassbar freiwillig aus!" Anfänglich sehr unsicher, erhielt dieser beim Ablesen eines vorgegebenen Textes oder der Übergabe billiger Blumen von der Tankstelle an die Mama kräftigen Applaus vom Publikum, in dem jeder erleichtert war, nicht selbst ausgewählt worden zu sein.

Einer der Höhepunkte des Abends folgte gegen Ende mit dem Auftritt von Sissi Snake. Hier zeigte Bongers, welche als Puppenspielerin auch in der Kindersendung "Sesamstraße" mitarbeitet, ganz besonderes Talent. Die Schlange als Sexualberaterin sieht die "Sache mit dem Apfel" natürlich anders, als dies in der Bibel dargestellt wird. Und überhaupt: "Jemand versucht mir hier die Schuld in die Schuhe zu schieben, dabei habe ich nicht einmal Füße."