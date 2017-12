Villingen-Schwenningen "Dieser Wunsch wurde nie an uns herangetragen"

Was war passiert? Im Gemeinderat hatte die Grünen-Fraktion aufgrund von Umweltgesichtspunkten die Einführung eines Mehrwegbechers gefordert. Diese Forderung – wohl verbunden mit dem Hintergedanken, einen Sammelbecher für den VS-Weihnachtsmarkt zu realisieren – wurde schließlich von Oberbürgermeister Rupert Kubon an die Messegesellschaft als Veranstalterin herangetragen.

"Das stimmt", bestätigt Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der Messegesellschaft. Man hatte über eine Verlängerung der Zuschüsse in Höhe von 30 000 Euro gesprochen, "da wir noch immer keine schwarze Zahlen schreiben". Dabei sei auch die Forderung nach Mehrweggeschirr gekommen. Aber Goschmann betont: "Der Wunsch an Sammeltassen ist gar nicht an uns herangetragen worden!" Sie habe erst über Dritte und schließlich im Schwarzwälder Boten von dem Gedanken hinter der Mehrwegbecher-Idee erfahren.

Grundsätzlich, so erklärt die Geschäftsführerin gegenüber unserer Zeitung, sei eine Sammeltasse als Markenzeichen für den VS-Weihnachtsmarkt natürlich umsetzbar – allerdings nicht als Pflicht. Das sei allein aufgrund des kaum abschätzbaren Bedarfs schwierig. Für Goschmann sei hingegen denkbar, dass so eine Tasse entworfen wird und eine gewisse Kapazität angeboten. "Dann können beispielsweise Lokalmatadore diese Tasse verwenden, so lange sie verfügbar ist."