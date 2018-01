Villingen-Schwenningen Dieser große Spaß hat Tradition

VS-Mühlhausen. Nach der Taufe und dem Narrengericht am Vorabend des Dreikönigstages stand im Göpelhaus die Kinderfastnachtsparty der kleinen aber feinen Zunft im Terminkalender.

Haldenhexen und Haldengeister legten sich einmal mehr mächtig ins Zeug, den rund 50 Kindern, ihren Eltern und Bekannten ein kurzweiliges Programm zu bieten. Elferrat Enzo Volturana leitete die Gestaltung des närrischen Kinderprogramms mit diversen Spielen, Tänzen und anderen unterhaltsamen Angeboten. Grenzenlos begeistert war nicht nur die jüngste Generation, auch die anderen jung Gebliebenen nutzten die Gelegenheit zum Small Talk und kamen so auf ihre Kosten.

Die Kinderfastnachtsparty der Haldenzunft hat in Mühlhausen eine lange Tradition, was letztendlich auch an deren Historie liegen mag. Schließlich besagt die Chronik, dass die Gemahlin des einstigen Besitzers eines Schlosses auf dem Mühlhausener Burgrain ihre Kinder im Brunnen ertränken ließ und danach selbst jämmerlich sterben musste. Heute erinnert die Zunft mit ihren Haldenhexen und den als Geister erscheinenden Kindern an diese Zeit. Unabhängig ob die Haldenzunft nur das schlechte Gewissen plagt, die Kinderfastnachtsparty ist seit Jahren ein Volltreffer. Das macht sich auch in der Mitgliederzahl bemerkbar, regelmäßig nämlich stoßen weitere junge Narren hinzu. "Aktuell zählen wir rund 100 Mitglieder, von denen rund 50 aktiv sind", berichtet Elferrätin Sandra Bechmann von einer aktiven Zunft, die sich jährlich an Umzügen und Veranstaltungen beteiligt und mit dem Kappenabend und dem Funkenfeuer nach Fastnacht zwei in der Bevölkerung beliebte Veranstaltungen organisiert.