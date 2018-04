Villingen-Schwenningen Diese Spuren haben gerade noch gefehlt

VS-Villingen. Thomas Fricke, Abteilung Klärwerk Villingen, das dem Amt für Wasserwirtschaft und Breitband angesiedelt ist, hat sicherlich kein leichtes Los. Täglich werden die Mitarbeiter der beiden Kläranlagen (Villingen und Abwasserzweckverband Oberer Neckar) mit den Hinterlassenschaften von Bürgern konfrontiert. Nach wie vor werfen zu viele Doppelstädter in beiden großen Stadtbezirken munter ihre benutzten Feuchttücher und Binden ins WC, umwickeln sorgfältig ihre ausgebrauchten Wattestäbchen mit Toilettenpapier, damit sie auch ja in der Schüssel versinken. Der Schwarzwälder Bote berichtete bereits über diese "Unsitte" und die Folgen, die Fricke gegenüber unserer Zeitung in einem weiteren Gespräch nachzeichnet. Die Kläranlage Villingen verfügt seit 2017 über eine neue Rechenanlage mit einer deutlich geringeren Spaltweite, was letztlich das Problem in den Bereich der Rechenanlage verschiebt. "Jetzt bleibt eben noch mehr vor dem Rechen liegen, was auch das Ziel war", so der Fachmann. Die angeschwemmten Feuchttücher wickeln sich teilweise um die Bürsten, die sich am oberen Ende des Rechens befinden. Deshalb sei ein wesentlich höherer Wartungs- und Unterhaltungsaufwand für die Mitarbeiter der Kläranlage notwendig, was auch einen erhöhten Verschleiß bei Maschinen und Pumpen darstellt.

Lästige Feuchttücher, Binden und Wattestäbchen sind nur eine Seite des Klärbergs. Problematisch sind Spurenstoffe und multiresistente Keime, denen man jetzt auf die Spur kommen möchte. Was beim Abwasserzweckverband (AZV) Oberer Neckar bereits betrachtet und analysiert wurde, soll in diesem Jahr in der Villinger Kläranlage in Form einer Machbarkeitsstudie "zur weitergehenden Abwasserreinigung unter Berücksichtigung der Entnahme von Spurenstoffen" untersucht werden. Die Kosten liegen bei rund 40 000 Euro, die Landesförderung liegt bei 50 Prozent.

Hartnäckige Rückstände