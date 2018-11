Villingen-Schwenningen Diese schottische Band ist eine echte Legende

The Tannahill Weavers sind schlicht und einfach eine Legende und für Schottland das, was Planxty oder die Bothy Band für Irland war – nur mit dem Unterschied, dass diese dienstälteste schottische Band immer noch auf Tournee geht, CDs aufnimmt, und nichts von ihrem Charisma eingebüßt hat. Als eine der ersten Bands, die den schottischen Dudelsack im Folk-Kontext einsetzte, waren The Tannahill Weavers Vorreiter und Gründungsväter für ein Stilmittel, was heute für jeden Folk-Fan fast ein Muss ist, wenn man an die traditionelle Musik Schottlands denkt.

Neben den elektrisierenden Instrumentalsets, getragen vom druckvollen Zusammenspiel der Highland Pipes mit Querflöte, Geige, Gitarre und Bouzouki, sind die "Tannies", wie ihre Fans sie zärtlich nennen, vor allem für ihren markanten, vierstimmigen Gesang bekannt. Wer diesen Sound einmal gehört hat, wird ihn nie wieder vergessen. Eintrittspreis: 15 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung, Rietstraße, in Villingen.