Villingen-Schwenningen. In der närrischen Zeit bleiben die Dienststellen der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, einschließlich Stadtbibliothek, am Fasnetsmontag, 12. Februar, und Fasnetsdienstag, 13. Februar, geschlossen. Die VHS-Geschäftsstellen Villingen und Schwenningen sind ab Donnerstagnachmittag, 8. Februar, bis einschließlich Dienstag, 13. Februar, geschlossen. Das Villinger Unterrichtsgebäude (Kanzleigasse 6) ist ab Donnerstag, 8. Februar ab circa 14.30 Uhr bis einschließlich Dienstag, 13. Februar, geschlossen. Das Schwenninger Unterrichtsgebäude (Metzgergasse 8) ist am Donnerstag ab 18 Uhr sowie am Montag, 12. und Dienstag, 13. Februar, geschlossen. Auch die Rückgabekästen in beiden Häusern der Stadtbibliothek sind zeitweise geschlossen: Von Samstag, 10. bis einschließlich Aschermittwoch, 14. Februar