Villingen-Schwenningen. Blutüberströmt und schwerverletzt lag ein 16-Jähriger auf der Kreisstraße zwischen Pfaffenweiler und Rietheim im Graben. Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brigachtal bemerkten den Jugendlichen in der Nacht auf Sonntag gegen 0.50 Uhr. Er sagte, dass er nach dem Besuch des Feuerwehrfestes in Pfaffenweiler zu Fuß nach Hause laufen wollte. Seinen Angaben zu Folge soll er auf einem nahegelegenen Gemeindeverbindungsweg von einem Auto angefahren worden sein, dessen Fahrer anschließend flüchtete. Die verständigte Streifenbesatzung konnte allerdings die erfundene Geschichte schnell aufklären. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 16-Jährige, nach reichlichem Alkoholgenuss auf dem Feuerwehrfest, zu Fuß unterwegs. Aus der offenen Garage eines Aussiedlerhofes entwendete der Jugendliche einen nicht verschlossenen Opel Astra und wollte schließlich nach Hause fahren. Wegen überhöhter Geschwindigkeit und der deutlichen Alkoholbeeinflussung kam der junge Mann in einer Kurve von der Straße ab. In der Folge katapultierte der Opel über einen Erdwall und überschlug sich mehrfach. Mit schweren Verletzungen konnte sich der 16-Jährige aus dem Fahrzeugwrack befreien und sich an die Kreisstraße schleppen. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Einen Führerschein besitzt der 16-Jährige nicht.