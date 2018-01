Villingen-Schwenningen Diebe klauen Teichzubehör für 10.000 Euro

Laut Polizei schlugen die Diebe in der Zeitspanne zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen zu. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und stahlen diverse Teichpumpen der Marke Oase sowie mehrere "AquaMax" und "ProMax"-Teichfilter. Mit einem Transportwagen des Gartencenters schafften die Einbrecher ihre Beute bis an den Zaun der südlichen Zufahrt. Dort luden sie das Diebesgut in ein großes Fahrzeug um und suchten das Weite.

Die Polizei Villingen ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise, Telefon 07721/60 10.