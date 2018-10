Villingen-Schwenningen "Die Zeit ist geradezu durchgerauscht"

VS-Schwenningen . Am 4. November eröffnet sie die Ausstellung "Revisited – neue Blicke auf die Sammlung". Vor Beginn des Sonderausstellungsprogramms 2019 will sie zuallererst einen Blick auf die reichen, eigenen Bestände werfen und diese einer Neubetrachtung unterziehen.

Mit neuen Ideen geht Heitland auch an die Arbeit als Galerieleiterin heran. Dabei sind ihr Vernetzung und Zusammenarbeit wichtig. Zuerst einmal habe sie sondiert, was um sie herum passiert und "wie die Stadt tickt". Da habe sie schon spürbare Unterschiede wahrgenommen und sich angesichts des 50-jährigen Bestehens der gemeinsamen Stadt im Jahr 2022 gefragt, ob diese überhaupt einmal zusammenwächst. Die meiste Zeit hat sie bislang in Schwenningen verbracht, wo sie auch wohnt. Sie mag die vielen Kulturen, die hier harmonisch zusammenleben.

Ganz wichtig ist der jungen Galerieleiterin, dass das Haus noch viel offener werde. Die Menschen sollen wissen, dass sie "hier einfach reinkommen können". Diese Offenheit will sie auch mit ihrer ersten Ausstellung zeigen. Dass die Galerie zwischen zwei Hochschulen steht, aber die Studenten nicht kommen, das geht für sie gar nicht. Deshalb hält sie im November in der Hochschule Furtwangen am Standort Schwenningen einen Vortrag, mit dem Ziel, Studenten die Kunst zugänglich zu machen, sie einzuladen zum unbeschwerten Blick auf die Werke. Andere Kreise ansprechen will sie auch mit Hilfe von Workshops mit Künstlern an der Volkshochschule. Diese sei auf sie zugekommen, und daraus hätten sich tolle gemeinsame Ideen entwickelt. Auch Führungen soll es in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule geben. Im neuen Galerieprogramm sind auch Feierabendführungen geplant. Damit folgt Heitland dem Beispiel anderer Galerien.