Villingen-Schwenningen Die wilde Schönheit Norwegens

Der Fotograf nimmt die Zuschauer mit auf seine Streifzüge durch die norwegische Küstenstadt und besucht die Fischer auf dem Markt in Bergen und die Hirten im engsten Fjord Europas.

Geschichten, Bilder und Filme über eine großartige Natur machen die Leinwandreise durch die faszinierende Schönheit des Nordens zu einem begeisternden Erlebnis. Weltreise ohne Jetlag. In die Welt eintauchen, statt darüber hinwegfliegen. Der Fotograf und Weltreisende Reiner Harscher war schon überall dort, wo man den Atem vor Faszination anhält, den Alltag einfach vergisst und die Kulisse perfekt ist, Orte, in denen Reiner Harscher den Einwohnern direkt in die Augen geblickt, exotische Tierwelten kennen gelernt und unberührte Naturlandschaften bestaunt hat.

Der Weltreisende Reiner Harscher zählt mit Abstand zu den renommiertesten deutschen Reisefotografen. Seine meisterhaften Multivisionen aus unterschiedlichsten Teilen unserer Erde sind bekannt für sprühende Rhetorik, einfühlsame Fotografie und intensive Erlebnisse.

Eintrittskarten

Einlass ist bereits um 19 Uhr. Eintrittskarten für die Veranstaltung kosten im Vorverkauf 14,50 Euro zuzüglich eventuell anfallender Vorverkaufsgebühren (ermäßigt 12,50 Euro) und sind in der Morys Hofbuchhandlung in Villingen, bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, in der Tourist-Info in Villingen-Schwenningen und unter www.story-vs.de erhältlich. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse für 17 Euro (ermäßigt 14,50 Euro).

Weitere Informationen: www.story-vs.de

Für die Veranstaltung verlost der Schwarzwälder Bote fünf mal zwei Karten. An der Verlosung nimmt teil, wer bis Sonntag, 27. Januar, eine Karte an den Schwarzwälder Boten, Benediktinerring 11, 78050 Villingen-Schwenningen, eine E-Mail an redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de oder ein Fax an 07721/91 87 60 sendet. Das Stichwort lautet: "Norwegen". Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.