Villingen-Schwenningen Die VS-FDP macht die Gemeinderatsliste komplett voll

Villingen-Schwenningen. Es gab schon schwierigere Zeiten für die FDP – bundesweit und auch vorausblickend auf die Kommunalwahlen auf Gemeinder- oder Kreisebene. Ein ausgesprochen aufgeräumter Bundestagsabgeordneter Marcel Klinge stellte am Samstag im Studio 1 in der Marie-Curie-Straße 40 Kandidaten für den Gemeinderat und 31 Kandidaten für den Kreistag vor. Einstimmig bestätigten 19 Stimmberechtigte die Wahlvorschläge in genannter Reihenfolge.