Villingen-Schwenningen Die Suche nach Wohnungen läuft

VS-Schwenningen. "Die Entwicklung, die der Arbeitskreis Asyl nahm, ist super. Die Tätigkeit macht Spaß, die Aktivitäten nehmen laufend zu", berichtete Reinhold Hummel, Beratungsstellenleiter der Diakonie, in der jüngsten Sitzung. Längst beschäftigt sich der Arbeitskreis mit weit mehr als der Begleitung der Flüchtlinge bei Behördengängen. Er bietet Nachhilfe, Deutschkurse, Schreibstube, internationale Frauentreffs und vieles mehr an.

Hunderte von ehrenamtlichen Helfern ermöglichen die Erhaltung und Erweiterung des Angebots und die Begleitung während der Integration. Eine Schlüsselrolle übernimmt in diesem Zusammenhang auch die von der Stadt neu geschaffene Stelle von Integrationsmanagerin Tanja Hierner, die sich ab sofort mit vier weiteren Kollegen um die Sozialbetreuung der Flüchtlinge kümmert. Sie ist Ansprechpartnerin für die Ehrenamtlichen und hilft den Flüchtlingen unterstützend bei der Job- und Wohnungssuche. Ihren Arbeitsplatz hat Hierner in Raum 304 der Schwenninger Volkshochschule, wo sie gerne weitere Auskünfte erteilt und Unterstützung in allen Fragen rund um die Integration bietet. Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet, doch bietet sie die Chance, in diesem Bereich ein gutes Stück voranzukommen, erläuterte Hummel.

Er verweist darauf, dass es mit der Flüchtlingsbeauftragten Katharina Hagel eine weitere städtische Angestellte gibt, deren Unterstützung für den AK Asyl von Bedeutung ist. DRK-Sozialbetreuerin Sabine Mund berichtete derweil von rund 700 Flüchtlingen, die sich auf das gesamte Gebiet der Doppelstadt verteilen. Etwa 450 leben in Schwenningen. Viele von ihnen kommen in die Anschlussunterkünfte der benachbarten Gemeinden im Landkreis, was in Kombination mit der Entspannung der Flüchtlingssituation zu einer Schließung der Gemeinschaftsunterkünfte in der Villinger Straße und im Laufe des Jahres in der Alleenstraße führt. "Wir suchen weiterhin Wohnungen und Anschlussunterbringungen für die Bewohner der Alleenstraße", bat Mund um Mithilfe. "Viele unserer Aktivitäten leben von den Geldern auf unserem Spendenkonto, doch diese sind langsam erschöpft." Hummel appellierte, in Arbeitsgruppen nach Möglichkeiten der finanziellen Absicherung einer kontinuierlichen Integrations- und Flüchtlingsarbeit auf dem erreichten Niveau zu suchen. Spontane Ideen waren die Durchführung einer attraktiven und dauerhaften Kultur- und Konzertreihe oder Gespräche mit der Stadt und den Kirchen zu führen. Evelyn Preuß lud zudem alle Menschen ein, die sich vorstellen können bei den monatlich einmal stattfindenden Möbeltransporten und Umzügen mitzuhelfen – auch als Lenker des Fahrzeugs.