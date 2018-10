Villingen-Schwenningen Die Sozialquote soll in der Doppelstadt kommen

Die Sozialquote ist Teil der Wohnraumstrategie, die für Villingen-Schwenningen derzeit erstellt wird und soll dem Mangel an vor allem bezahlbaren Wohnungen Vorschub leisten. Erstellt wurde sie in Zusammenarbeit mit dem Büro p a/s Pesch+Partner Architekten und Stadtplaner aus Stuttgart. Zunächst wurde der Wohnraumbedarf grob ermittelt, in einer zweiten Stufe erfolgte die Feinjustierung, in der beispielsweise ermittelt wurde, wo Sozialer Wohnungsbau Sinn macht und mit welcher Strategie das Ziel erreicht werden könnte.

Die Fraktionen waren aufgerufen, nach der Sommerpause Vorschläge zur Höhe der möglichen Sozialquote vorzulegen. Doch die Rückmeldungen seien derart unterschiedlich ausgefallen, so die Stadtverwaltung, dass sie das Ergebnis der dritten Fachrunde als Beschlussanträge formulierte – darin enthalten die 30-Prozent-Quote.

Darüber hinaus soll die Stadtverwaltung nun einen Maßnahmenkatalog erarbeiten, wie Bauträger bei der Schaffung von gefördertem Mietwohnungsneubau gefördert werden könnten – ein wichtiger Punkt beispielsweise ist die Reduzierung der Stellplatzverpflichtug.