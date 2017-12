Villingen-Schwenningen Die Sorgen und Ängste sind für einen Nachmittag vergessen

VS-Schwenningen. "Weihnachten ist ein Fest des Friedens. Es ist schön, dass wir in dieser Kirche in Frieden zusammen sein können", meinte Pastor Hans-Ulrich Hofmann bei der Weihnachtsfeier für Geflüchtete des Arbeitskreises Asyl. Viele Asylbewerber aus den Gemeinschaftsunterkünften sowie anerkannte Menschen mit eigener Wohnung hatten den Weg in die Friedenskirche gefunden. Wenngleich es nicht so viele seien, wie in den Jahren davor, meinte Ulrike Lichte vom ProKids-Treff im Jugendhaus Spektrum. Doch sie sehe es als positives Zeichen: "Manch einer braucht unsere Unterstützung nicht mehr, und das ist auch gut so."