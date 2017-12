Villingen-Schwenningen Die Sorge um das "Filetstück"

Die Freien Wähler sehen deshalb die Gefahr, dass statt der Sporteinrichtung dort irgendwann Gewerbeflächen entstehen – und das in einem Gebiet, in dem Sport und Freizeit eigentlich im Vordergrund stehen sollte. "Wir wollen nicht, dass sich dort irgendwann ein Autohaus oder sonst was ansiedelt", erklärt der Gemeinderat die Sorge hinsichtlich des "Filetstücks" zwischen den beiden Stadtteilen. Grundsätzlich hätte es die Fraktion deshalb gerne gesehen, wenn sich die Boulder- und Kletterhalle in einem Gewerbegebiet ansiedeln würde. Seine Forderung: "Die Stadt muss entsprechende Vorgaben machen, für was die Halle genutzt werden kann."

Diese Vorgaben, so entgegnet Investor Thomas Kohler, der Geschäftsführer eines Familienunternehmens in Zimmern ist und zudem eine Boulderhalle in Aschaffenburg führt, seien bereits festgehalten worden. "Es gibt ein sehr sehr enges Korsett, das dort nur Sport- und Freizeitzwecke zulässt", berichtet Kohler auf Anfrage.

Was den Flop eines solches Angebots betrifft, so hat der Investor keine Bedenken. Alle Prognosen, die er zu den Sportart erstellt hatte, sagen aus, dass "der Trend noch ein Weilchen anhält." Kohler: "Selbst wenn es wieder weniger wird, haben wir noch einige Jahre vor uns." Er reche fest damit, dass er mit dem Angebot langfristig Publikum anlocken wird. Er zieht dabei Vergleiche mit dem Tennistrend, der in den 80er und 90er Jahren Einzug hielt. "Obwohl das abgeflacht ist, gibt es noch Tennishallen." Kohler hofft deshalb darauf, dass ihm mit der Zustimmung durch den Gemeinderat bereits am kommenden Mittwoch ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht wird – und die Planung ab dem Frühjahr nach einigen Verzögerungen umgesetzt werden kann.

Übrigens: Ummenhofer hätte stattdessen lieber den Festplatz im Klaremer Grund gesehen. "Das ist für mich der bessere Standort als das Messegelände." Allerdings kann er die Begründung nachvollziehen, dass der Festplatz auf dem Messegelände aus finanzieller Sicht deutlich mehr Sinn mache. Diese Option wäre für ihn und die Freien Wähler zwar "schön gewesen, aber wir akzeptieren auch die zweitbeste Lösung." Es zeichne sich in seiner Fraktion deshalb der Trend ab, dass man der Lösung für den Festplatz auf dem Messegelände zustimmen wird.