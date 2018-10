Villingen-Schwenningen Die Seidels bitten zum Tanz

Die Tanzschule Seidel wächst weiter. Ab dieser Woche ist Dank Jessica Illing, ehemals Tänzerin an der Berliner Staatsoper, Ballettunterricht ab drei Jahren im Angebot. Neu ist außerdem "Contemporary", der modernisierte Jazzdance und das Pendant zum Hip-Hop der Jugend. Ab Januar werde man zudem Kurse für Line-Dance anbieten, kündigt Daniela Seidel an. Der vom amerikanischen Square-Dance abgeleitete Tanzstil richtet sich auch an Singles, denn getanzt wird dabei in der Gruppe. Einen Namen gemacht hat sich die Tanzschule Seidel in den letzten zehn Jahren an Schulen mit Kooperationen in Sachen Schülertanzkursen. Zunehmend werden in den unterschiedlich zu dimensionierenden Räumen Hochzeiten, Firmenfeiern und Abibälle ausgerichtet.