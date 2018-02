Villingen-Schwenningen Die sehen was, was Du nicht siehst!

Um die Wahrnehmungspsychologie in der Fotografie geht es beim Workshop unter dem Titel "Ich sehe was, was Du nicht siehst" mit den Referenten Martin Schrempp und Goran Babic. Wie funktioniert ein spannendes Foto? Wie sieht der Betrachter ein Bild? Wie unser Gehirn eine Fotografie interpretiert, darauf gehen die beiden unter anderem ein. Der Workshop bietet einen Blick hinter die Kulissen der selektiven Wahrnehmung, behandelt aber auch Themen wie Bildaufbau, Bildsprache und Bildspannung. Dieser Workshop findet statt von 14 bis 16 Uhr am Donnerstag, 15. März. Veranstaltungsort sind die Räumlichkeiten der Gruppe Drei in Villingen.

Weitere Informationen: Alle Informationen zu den Workshops und ihren Inhalten, den Kursgebühren und der Jugendkunstbiennale finden Interessierte auf der Homepage der Jugendkunstbiennale unter www.jugendkunstbiennale-sbh.de