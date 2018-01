Villingen-Schwenningen Die Schweinepest rückt immer näher

Jedes tot aufgefundene Wildschwein wird beprobt, sprich eine Fleischprobe geht an das Chemische und Veterinäruntersuchungamt (CVUA) in Freiburg (früher Tierhygienisches Institut). In drei bis vier Tagen wisse man, ob das Tier infiziert war oder nicht. Bricht die Seuche aus, arbeiten die Wissenschaftler schneller, dann liege der Befund innerhalb von 24 Stunden vor.

Zusätzlich, zu diesem gefährdeten Bezirk wird eine 15 Kilometer breite Pufferzone rundherum eingerichtet. In dieser sieht es ganz anders aus. Nach Angaben Langers wird hier intensiv bejagt. Die geschossenen Tiere werden ebenfalls beprobt, nur das Fleisch gesunder Tiere komme in den Umlauf.

Das so genannte Monitoring sei im zweiten Halbjahr 2017 enorm verstärkt worden, so Langer. Waren es bis zur Jahresmitte gerade mal fünf Wildschweine, die auf die Schweinepest untersucht wurden, wurden in der zweiten Hälfte 105 Tiere beprobt.

Gibt es in diesem 30 Kilometer Radius Schweineställe, wird über diese eine Sperre verhängt und sie dürfen nur unter strengen Sicherheitsvorschriften zu einem nahegelegenen Schlachthaus gebracht werden. Längere Transporte dieser Tiere sind verboten. Für den Fall eines Ausbruchs tritt der Tierseuchenalarmplan in Kraft. Dieser reicht vom Landkreis über das Regierungspräsidium bis hin zum Ministerium.

Sollte es in den benachbarten Kreisen keine Schweinepestfälle geben, muss in diesen dann auf jeden Fall auch das Monitoring verstärkt werden.