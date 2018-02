Villingen-Schwenningen Die schwarze Null und ein Megatrend der Medizin

An die Politik indes hat Geiser deutliche Erwartungen: Man möge doch die Bürokratisierung im Rahmen halten – es sei zu befürchten, dass beispielsweise der in hochsensiblen Bereichen wie der Neonathologie bei Frühgeborenen durchaus sinnvolle Dokumentationsaufwand auch in anderen Bereichen ins Unermessliche steige. Und: Bei allem Verständnis für die Motivation, Mindestpersonalzahlen anzusetzen, müsse doch ebenso dafür gesorgt sein, "dass das Krankenhaus diese Personalkosten auch erwirtschaften kann". Ein Zusammenhang, der bei den aktuellen Überlegungen noch fehle.

Ein Zukunftsprojekt medizinischer Art ist die breitere Aufstellung in der Neuroradiologie, speziell für Schlaganfallpatienten. Setzten Mediziner landläufig auf Medizin, die den Thromus im Kopf auflöse, setze man in der neuen interventionellen Technik darauf, ihn mit einem Katheter zu entfernen. Ein medizinischer Megatrend, "da will das Schwarzwald-Baar-Klinikum mit dabei sein", so Geiser.

Und auch das bauliche Zukunftsprojekt läuft schon: die umfangreichen Sanierungsarbeiten in Donaueschingen. Sechs Millionen Euro werden investiert, vier davon aus Eigenmitteln, erklärt Geiser. Der erste Bauabschnitt soll im März fertig sein, womit die ersten 25 Zimmer bezogen werden können, weitere 25 sollen folgen. Aus Dreibett- werden Zweibettzimmern, aus einem schnöden 70er Jahre Klinikgebäude in der Zweigstelle des Zentralklinikums wird Zug um Zug ein moderner Betrieb.