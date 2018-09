Villingen-Schwenningen Die Schultüten liegen längst bereit

VS-Schwenningen. Bei alten Hasen dürfte sich die Aufregung in Grenzen halten: Sie wissen genau, was sie nach den Sommerferien erwartet. Routine. Während für die älteren Kinder der Unterricht also ganz normal bereits am kommenden Montag losgeht, haben sich die Schwenninger Schulen für ihre Neuen – seien es Erst- oder Fünftklässler – in der Regel etwas Besonderes überlegt. Wir geben einen Überblick, wann für wen in welcher Bildungseinrichtung der Startschuss fällt:

An der Gartenschule beginnt der Unterricht für die Klassen zwei bis vier am Montag um 8 Uhr. Die Erstklässler treffen sich erst am Samstag, 15. September. Um 9 Uhr beginnt ein Gottesdienst, anschließend treffen sie sich in ihren Klassen – vier Stück sind es in diesem Jahr, eine davon in der Außenstelle "Auf Rinelen".

In der Georg-Müller-Schule, einer Grund- und Realschule, fällt der Startschuss für die allermeisten am Montag um 7.40 Uhr. Die Fünftklässler kommen am Dienstag um 8.30 Uhr zusammen, und für die Erstklässler findet am Freitag, 14. September, ab 16 Uhr eine Begrüßung in der Aula statt. Die 14 Kinder werden in einer Klasse unterrichtet.