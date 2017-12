Villingen-Schwenningen Die Schönsten aller Schönen

VS-Villingen. Warum ausgerechnet die "Inseln des Nordens"? Warum so entlegene Eilande wie die Färöer, die Lofoten, Island, Grönland und dann auch noch Spitzbergen, das ja quasi schon am Nordpol liegt? Die Antwort ist ganz einfach: weil sie unglaublich schön sind! Auch die beiden Profifotografen, Olaf Krüger und Kerstin Langenberger dachten zunächst an Kälte, Wind und schlechtes Wetter. Aber das ist zum Glück nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Wer einmal vom Polar-Virus infiziert ist kehrt immer wieder in den Norden zurück.

Langenbergers erste Begegnung mit dem hohen Norden war weniger extrem: statt Hunden und Schnee warteten Rindviecher und Regen auf sie. Ein Jahr lang arbeitete sie auf isländischen Bauernhöfen. Dabei hat sie ihr Herz gänzlich an den Norden verloren. Ihr kann es mittlerweile gar nicht mehr nördlich genug sein.

Krüger traf sie 2005. Sie arbeitete damals auf Islands bekanntestem Wanderweg, dem Laugarvegur, als Hüttenwart. Olaf recherchierte für einen Vortrag. Von Beginn an einte sie die Leidenschaft für die Fotografie und für das, was den Norden ausmacht. Unberührte Natur erleben zu dürfen ist in der heutigen Welt leider ein Privileg geworden. Die Weite des Nordens hilft dabei, zu entschleunigen. Was gibt es Schöneres, als endlose Horizonte, saubere Luft und Stille? Vor allem aber faszinierte die beiden das unvergleichliche Licht – ob Mitsommernächte oder elfenhaft-tanzende Schleier der Nordlichter. Wer das erlebt hat, wird süchtig danach werden. Eines ist Kerstin Langenberger und Olaf Krüger während der sechsjährigen Arbeit an diesem Vortrag allerdings klar geworden: Die Natur des Nordens ist viel fragiler als wir vielleicht denken. Der Mensch hat dort längst nicht nur positive Spuren hinterlassen. Das schmelzende Eis in der Arktis weckt Begehrlichkeiten. Die Gier nach Öl und Bodenschätzen droht ein sensibles Ökosystem aus dem Gleichgewicht zu bringen.