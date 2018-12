Villingen-Schwenningen Die Schneekönigin verzaubert

Villingen-Schwenningen. Es ist ein Klassiker als Familienmusical, Hans Christian Andersens "Die Schneekönigin". Auch 170 Jahre nach dem Erscheinen ist das Märchen bekannt und inspirierte zu vielen Filmen, zuletzt zu Disney Film "Frozen – Die Eiskönigin". Zwischen den Jahren verzaubert das Märchen um einen eisigen Fluch und die Macht der Liebe nun als Familienmusical mit fantasievollem Bühnenbild, Live-Musik und voll poetischer Sprache. Am Samstag, 29. Dezember, um 18 Uhr beginnt die Vorstellung, die Inszenierung ist empfohlen ab sechs Jahren.

"Kay sah sie an: Sie war so schön. Ein klügeres, lieblicheres Antlitz konnte er sich nicht denken. Nun erschien sie ihm nicht von Eis wie damals, als sie draußen vor dem Fenster saß und ihm winkte; in seinen Augen war sie vollkommen; er fühlte gar keine Furcht." So beschreibt der Autor die erste Begegnung zwischen Kay und der geheimnisvollen Schneekönigin, die den Jungen mit in ihr eisiges Reich nimmt. Zuvor wurde er von den Splittern eines zerbrochenen Zauberspiegels in Auge und Herz getroffen, weshalb er sich von seiner Freundin Gerda abwendete und immer verbitterter wird.

Gerda jedoch will Kay nicht einfach aufgeben und folgt ihm zum Eispalast. Auf dieser Reise erlebt sie viele Abenteuer. Hans Christian Andersen ist der bekannteste Dichter und Schriftsteller Dänemarks. Früh flüchtete er sich in die Welt der Fantasie, schrieb schon zu Schulzeiten Gedichte. Inspiriert von Sagen und historischen Begebenheiten, schuf er 156 Kunstmärchen, darunter "Die kleine Meerjungfrau" und "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern". "Die Schneekönigin" ist dabei eines seiner ausgefeiltesten und vielschichtigsten Werke. Es zeigt, wie sich durch die Kraft der Liebe jedes Hindernis überwinden lässt.