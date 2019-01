Villingen-Schwenningen Die Schlüsselübergabe wird verlegt

Und auch die Umzugsstrecke beim großen Umzug am Fasnetssonntag ist durch die Baustelle leicht geändert. Wenn in Schwenningen schon fast wieder alles vorbei ist, nimmt die Zunft am Fasnetsmontag beim Umzug in Freiburg – hierfür wünscht sich der Zunftmeister eine rege Teilnahme – und traditionell am Dienstag beim Villinger Umzug teil.

Hanselvatter Jörg Schlenker lobte in seinem Bericht die hohe Strähl-Aktivität der Narren im vergangenen Jahr – damit zeige auch der Strähl­abend, der jedes Jahr für die neuen Hästräger veranstaltet wird, Wirkung. Eine Neuigkeit hatte Brauchtumssprecher Jochen Schwillo mit dabei: Nicht zuletzt inspiriert durch den erfolgreichen Jubiläums-Hanselsprung im vergangenen Jahr, bei dem das alte Hanselhäs mit der traditionellen Butterblumen- und Vergiss-mein-Nicht-Bemalung von Paul Goetze wieder bestaunt werden konnte, habe Häsmaler Jörg Schlenker eine Vorlage geschaffen, die sich an jenem Original orientiert. Sie soll die traditionellen Blumen mit Rosen, die zuletzt auf dem Hanselhäs abgebildet waren, von nun an vereinen. Ab 2020, erklärte Schwillo, ist der neue Blumen-Mix auf dem Hanselhäs zugelassen.

Egal ob beim Wirtedienst in der Zunftstube, beim Auf- und Abhängen der Straßendeko, oder beim Organisieren des Umzugs – Zunftmeister Lutz Melzer rief die Mitglieder zum vielseitigen Helfen auf. Gleichzeitig machte er aber auch richtig Lust auf die anstehende Fasnet: "Geht nach Herzenslust strählen und lebt unser Brauchtum!"

Den Jugendorden in Bronze (fünf Jahre): Julia Patricia Schäfer und Lukas Schlenker.

Die Ehrennadel in Bronze: Conny Kanaske.

Die Ehrennadel in Silber (zehn Jahre): Jörg Becker, Samira Grünwald und Andrea Schlien.

Die goldene Nadel (15 Jahre): Nadine Lachmann, Thomas Widmann sowie Christoph Wiedmann.

Ehrennadel in Gold mit Kranz (20 Jahre): Rosi Hermel-Lukas, Gordon Herzner, Jasmin Hugger, Eva-Maria Melzer, Klaus Mink und Jürgen Schlien.

Die Ehrennadel für 40 Jahre gab es für Manfred Weiler.

Beim Fanfarenzug wurde Thomas Urban für fünf Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet, Conny Kanaske und Tobias Schmeh erhielten die Nadel in Silber (zehn Jahre), Uwe Schlenker und Volker Beier wurden für ihre bereits 40-jährige Treue geehrt.

Bei den Tännlelupfern sind Jochen Zeller und Helmut Schindler seit zehn Jahren mit dabei. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Eric Hoos sowie Wilhelm Schäfer auf die Bühne gebeten.