Schwarzwald-Baar-Kreis. Die AOK-Radtreffs laden zu den Tourenwochen in der Region Schwarzwald-Baar-Kreis ein. An fünf Sonntagen im Juni und Juli haben die Radler in der Region die große Auswahl. Die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg und die AOK-Radtreffs bieten 16 geführte Radtouren für alle interessierten Freizeitradler an, alle Touren sind von erfahrenen Radtreffleitern vor Ort ausgewählt und führen zu landschaftlichen, kulturellen oder sportlichen Höhepunkten. Die Tourenwochen beginnen am Sonntag, 10. Juni, und gehen bis zum 8. Juli. Alle Touren starten jeweils sonntags um 9.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können sich einfach am Treffpunkt einfinden. Weitere Infos mit Startpunkten und Tourenbeschreibungen gibt es unter www.aok-bw.de/veranstaltungen.